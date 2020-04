Recomandări Moldova.org / Ce ascultă Tania Cerga în auto-izolare

17:40

Jobul dvs. astăzi, probabil, este altfel decât era acum câteva săptămâni. Lumea a fost răsturnată în câteva zile. În acest articol încercăm să vă oferim o perspectivă pe alocuri subiectivă din experiența noastră și exemple despre comunicarea pe timp de pandemie și după. Ce trebuie să rețineți: Va trebui să fiți etici, responsabili și să reacționați […] The post Recomandări de la o agenție de marketing: Păstrăm umanitatea în marketingul de criză appeared first on Moldova.org.