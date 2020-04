(video) Năstase: „Prin credință și iubire vom ieși învingători din greaua încercare la care a fost supusă întreaga lume”

13:15

Menstruația e un subiect care generează o serie de discuții din seria „vorbe de sub ogheal” din societate. Noi am decis să dăm pătura la o parte și să vorbim deschis despre acest proces natural nu doar cu partea feminină, dar și cu cea masculină. Dacă în ediția precedentă am discutat despre lucrurile biologice care se întâmplă în organismul unei femei în timpul menstruației, care sunt cele mai frecvente mituri, care e diferența dintre ciclul menstrual și menstruație, în această ediție vorbim despre importanța comunicării dintre părinți și copii, dar și care e rolul tăticilor în ecuația de educare și informare a tinerilor, în raport cu menstruația și ciclul menstrual. Articolul (podcast) #sexplicații. Experiența unui tătic din Moldova de a vorbi despre menstruație cu fiicele lui: „Eu sunt cel care cumpără absorbante” apare prima dată în #diez.