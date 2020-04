CU OUĂ ȘI COZONAC! Stela Botez: „Anul acesta de Paști – la Chișinău, singură, va fi o zi obișnuită de duminică cu un meniu mai deosebit”

15:10

Bloggerița Valeria Țurcan a venit cu o nouă rețetă – „Vânătă caramelizată”, și spune că va fi o garnitură delicioasă pentru masa de Paște, informează SHOK.md. „Bună dragi prieteni, când am postat aceste vinete în story am avut tare mult mesaje și mă bucur că v-a plăcut. Astăzi am zis să fac un video dedicat […]