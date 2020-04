(ACUM UN AN) Anunţul Blocului „UNIREA”

08:10

Jurnalistul Gheorghe Ciobanu susține că, „necesitatea unei idei naționale demult planează deasupra Moldovei”, informează TRIBUNA. „O idee ce ne-ar mobiliza, ne-ar uni, iar uniți – ne-am salva de căderea în hău. Pandemia ce s-a abătut asupra noastră ne impune o idee națională ce ne-ar salva. Unirea astăzi e una iminentă. În primul rând pentru a […]