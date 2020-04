Chişinău: Paște pandemic

16:40

Președintele american Donald Trump a prezentat principiile care vor ghida reluarea treptată a activității economice și sociale, înghețate pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus. Decizia de a relua sau nu activitatea și ritmul în care se va face, va rămâne la latitudinea guvernatorilor, a precizat Trump la o conferință de presă.Strategie are trei faze, conturate destul de vag.Într-o primă fază se vor redeschide spațiile comerciale mari și ar putea fi reluată activitatea sportivă, după care vor urma școlile și restaurantele și se va liberaliza circulația, urmând ca într-o a treia fază să se reia activitatea economică aproape normală. Vor rămâne în vigoare regulile de menținere a distanței fizice și cele de igienă strictă, aplicate și în acest moment. Decizia de a relua activitatea va depinde, de la stat la stat, de numărul de noi infecții și de capacitatea de a testa iar administrația de la Washington va urmări cu atenție dacă vreuna din aceste măsuri de relaxare nu duce la reizbucnirea epidemiei, pentru a interveni la timp.Numărul șomerilor de la impunerea restricțiilor cu mai bine de trei săptămâni în urmă a crescut la peste 22 de milioane, ceea ce forțează administrația să găsească o modalitate de a relansa economia, cu riscul unui nou val de noi contaminări.Statele Unite au în acest moment cele mai multe cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, și anume peste 670 de mii și recordul de decese cu peste 33 de mii.Cu câteva ore mai devreme, guvernatorul statului New York a anunţat joi prelungirea până la 15 mai a măsurilor de izolare, în pofida faptului că numărul zilnic de noi decese a fost cel mai mic din ultimele zece zile. New York rămâne epicentrul epidemiei din America, având cel mai mare număr de contaminări și decese: peste 10 mii de decese, din totalul de aproape 33 de mii.