Igor Dodon le recomandă localnicilor din Brânzeni să se pregătească de carantină: Este un nou potenţial focar

19:50

Veste bună! Focul Haric a ajuns la Chișinău și în acest an. Lumina sfântă a fost întâmpinată la aeroport de preoți din toate raioanele țării, dar și de către președintele Igor Dodon. • "Este un an dificil dar împreună vom trece și peste această provocare", a spus președintele Igor Dodon. El repetat a îndemnat cetățenii să rămână, în această seară acasă, alături de familie. Focul haric va ajunge în fiecare localitate din țară, iar sfânta slujbă va fi în acest an fără enoriași, din cauza pandemiei...