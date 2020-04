In Marea Britanie, in 24 de ore, au fost 847 de decese de coronavirus. Iar in total sunt peste 14.500 si asta doar in spitale. In Italia sunt in continuare peste 570 de decese in ultimele 24 de ore, iar in Spania peste 580 - VIDEO

