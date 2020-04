Un nou focar? Într-un sat au fost confirmate astăzi 39 de cazuri de coronavirus

15:30

Paștele este una dintre cele mai frumoase sărbători religioase. În această perioadă, oamenii devin mai calzi, mai blânzi și mai prietenoși unii cu alții. An de an, sărbătorile pascale sunt o ocazie deosebită de a ne reîntâlni cu toate rudele și cei dragi. Totuși, chiar dacă nu toate tradițiile vor deveni realitate în acest an, …