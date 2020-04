VIDEO | Și-au riscat viața ca să salveze victimele unui incendiu. Scene impresionante în Franța

14:40

Șeful statului, Igor Dodon, susține că autoritățile examinează posibilitatea ca în acest an, admiterea la universitățile din țară să se facă în lipsa examenului de bacalaureat, iar absolvenții de liceu să fie înmatriculați în baza mediei din ultimii ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul rubricii video „Președintele răspunde”, astăzi, 17 aprilie. „Nu a fost luată o decizie privind amânarea sau anularea bacalaureatului. Noi știm că mai mulți elevi merg la studii în România și acolo vor fi nevoiți să prezinte rezultatele bacului. De aceea, dacă noi am anula sau am amâna bacalaureatul, atunci am putea să punem în pericol posibilitatea de a merge mai departe în instituțiile superioare din afara țării”, a declarat Dodon. „Se discută câteva scenarii în acest sens, dar bacalaureatul cel mai probabil urmează să fie susținut de către elevi. Este și scenariul ca să revenim pentru instituțiile noastre superioare de învățământ la posibilitatea de a nu fi înmatriculat în baza bacalaureatului, dar în baza notelor, mediei care ar fi calculată pentru anii de studii”, a precizat Dodon. De asemenea, șeful statului a spus că „cei care vor să meargă în afara țării, să susțină bacul. Cei care ar dori să-și continue studiile în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova să aibă alternativa de a nu susține bacul”. Totodată, Dodon a subliniat faptul că „o astfel de decizie încă nu a fost luată. De aceea, pregătiți-vă de bac”. Precizăm că Ministerul Educației a decis anularea examenelor din casa a 4-a și a 9-a.