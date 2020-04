Vindecare și protecție din partea naturii: 4 beneficii ale ceaiului de păducel

18:50

Epidemia de noul coronavirus este de acum "sub control şi gestionabilă" în Germania, a anunţat vineri ministrul Sănătăţii, Jens Spahn, informează Agerpres, care citează AFP. "Putem spune acum că am reuşit. Am trecut de la o creştere dinamică la o creştere liniară, iar rata de infectare s-au redus semnificativ", a spus el într-o conferinţă de presă, precizând că Germania a testat până acum circa 1,7 milioane de persoane. ...