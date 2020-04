Pandemia și tradiția meselor pline cu bucate de sărbători. Moldovenii au format cozi la ușile magazinelor (VIDEO)

19:10

Sărbătorile de Paști an de an au fost cele care îi aduceau pe moldovenii din diasporă mai aproape de cei dragi. De Paște oamenii din diferite colțuri ale lumii reveneau acasă. În acest an, din cauza epidemiei, hotarele sunt închise. În schimb gândurile bune și urările lor au ajuns la noi prin scrisorile virtuale. Totul a pornit de ideea campaniei #ScrisoaredePaști, lansată de EA.md. Iată ce ne urează conaționalii.