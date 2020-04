Programul global „Startup Weekend Moldova 2020” revine cu o nouă ediție dedicată soluțiilor inovatoare

13:40

Pandemia îi este mamă și a venit pe lume cu misiunea unei profesoare hotărâte să ofere o altfel de lecție oamenilor de afaceri. Da, e criza economică. „Crizele cu cât mai mult dor, cu atât mult creștem”. Asta ne-a spus Ruslan Cojocaru cu doar câteva săptâmâni înainte de marile schimbări și nu am crezut că această frază va prinde atâta valoare. Și uite cât adevăr! Nu îi place să dea sfaturi, însă am insistat și vrem să le împărțim cu voi, cei care nu au reușit să vadă încă interviul integral cu fondatorul rețelei de cafenele „Tucano Coffee” și rețeaua de restaurante „Oliva”. Prindeți și notați câteva idei, sfaturi, despre dezvoltarea personală, cum am putea să ne gestionăm mai eficient banii și de ce nu - propria afacere.