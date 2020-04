Guvernul a decis să majoreze cheltuielile pentru domeniul social

11:15

Atestatele de absolvire a clasei a IX-a vor fi recunoscute de liceele teoretice și instituțiile de învățământ profesional, chiar dacă în acest an din cauza crizei COVID-19 au fost anulate examenele de absolvire a treptei gimnaziale. Anunțul a fost făcut de șeful statului, Igor Dodon, în cadrul emisiunii săptămânale ”Președintele răspunde”. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decis că, în acest an, testarea națională în învățământul primar și examenele de absolvire a gimnaziului vor fi anulate. Elevilor care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a le vor fi eliberate Certificate de studii gimnaziale în baza notelor medii anuale obținute pe parcursul claselor a VII-a și a IX-a. Cât privește examenele de BAC-ul, președintele țării a declarat că nu a fost luată încă o decizie finală. Bacalaureatul este necesar pentru absolvenții care merg la studii universitare. „Dacă vom anula sau vom amâna BAC-ul 2020 vom pune în pericol posibilitatea de a merge mai departe în instituțiile de învățământ superior din afara țării”, a declarat Dodon. Președintele susține că la această etapă sunt examinate mai multe scenarii, dar o decizie finală încă nu este luată. În context, șeful statului a îndemnat liceenii să se pregătească de examenele de bacalaureat.