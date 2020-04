Un bărbat a murit de COVID-19 în această dimineață. Este al 55-lea deces

14:50

300 de femei și bărbați în vârstă de peste 65 de ani din Republica Moldova vor primi pachete cu produse igienice și alimentare de primă necesitate, dar și materiale informaționale cu privire la măsurile de protecție împotriva COVID-19, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Fondului ONU... The post 300 de vârstnici vor primi pachete cu produse de primă necesitate appeared first on Portal de știri.