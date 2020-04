MĂRTURII INCREDIBILE /// Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

07:30

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem conversatii rodnice si sa gasim o baza comuna.Luna e in Varsator deci nu e nimic mai bun decat sa ne facem si intretinem prietenii.Si dupa-amiaza se anunta placuta, deci totul e bine cand se termina cu bine. O perioada dificila ce a inceput in perioada echinoctiul de primavara se apropie incet incet de final. Ce ai invatat ? Un nou ciclu va incepe curand, de saptamana viitoare si vom experimenta abordari diferite. Este bine sa evitam sa fim stagnanti, sa ne bucuram de un weekend frumos si sa fim in conexiune cu cei dragi. In sfarsit, pace.