Vinerea Mare a Paștelui. Tradiții și obiceiuri în ziua de doliu a creștinității

În ajun de Paști, unii ciobani din țară cu greu fac față solicitărilor. Este și cazul lui Dorel Roșca din satul Drepcăuți, raionul Briceni. Bărbatul spune că a vândut deja toți mieii. A primit comenzile încă acum câteva săptămâni, timp în care a vândut aproape 70 de cârlani. Totuși, ciobanul a lăsat câțiva miei pentru rude și familie. I-a ales pe cei de rasă și mai frumoși la blană. Acesta este ied românesc. Am aproximativ trei iezi frumoși din acestă rasă. Are două săptămâni jumătate, și cântărește aproximativ cinci kilograme. Eu îl voi lăsa, e cadou pentru nepoțelul meu. Am […]