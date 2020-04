Ombudsman: Prevederea care a triplat termenul de răspuns la solicitări trebuie exclusă

12:10

Numărul deceselor asociate noului tip de coronavirus a ajuns la 41, după ce pe parcursul zilei de marți alte cinci persoane diagnosticare cu COVID-19 și-au pierdut viața, transmite IPN. Potrivit ministrei sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, în prezent 183 de pacienți confirmați cu COVID-19 se află în stare... The post Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 41 appeared first on Portal de știri.