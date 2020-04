Ce spune Filip, întrebat dacă a vorbit cu Țuțu după ce acesta a fost reținut

Pavel Filip a declarat astăzi la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV că nu cunoaște dacă fostul deputat PD, Constantin Țuțu, învinuit de trafic de influență și îmbogățire ilicită, mai este membru al Partidului Democrat. Mai mult, Filip spune că niciodată nu a avut numărul de telefon al acestuia, deși este șeful partidului. „ Nu am discutat. Cu Țuțu nu discutam nici înainte. Nu am avut niciodată telefonul lui, nu am avut nicio legătură cu el. Nu știu dacă a fost membru al PD-ului, dacă a exista...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md