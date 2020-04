Cel mai mare studiu pe bolnavii asimptomatici de COVID-19. Câţi s-au vindecat fără să aibă vreun semn al bolii

15:40

Economia Asiei va înregistra o creştere zero în acest an, pentru prima dată în ultimii 60 de ani, a apreciat Fondul Monetar Internaţional, într-un raport referitor la regiunea Asia-Pacific publicat joi, informează Reuters. Chiar dacă stagnarea preconizată de FMI pentru regiunea Asia-Pacific este mai bună decât contracţiile ce urmează a fi înregistrate în acest an […]