Au aparut cozonacii pe cateva strazi din Chisinau, in zone in care a fost permis comertul ambulant cu produse pentru sarbatori. Oamenii au venit in numar mare in aceste puncte de vanzare - VIDEO

Au aparut cozonacii pe cateva strazi din Chisinau, in zone in care a fost permis comertul ambulant cu produse pentru sarbatori. Oamenii au venit in numar mare in aceste puncte de vanzare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md