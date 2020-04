Mai mulți șoferi din Capitală au rămas fără mașini, după ce hoții le-au vândut la piese (VIDEO)

14:10

„Noi toți în viață am avut parte de trădare și minciună. Am avut momente grele în viață când am fost trădați. În ultimul timp, în această perioadă grea avem parte de minciună și trădare din partea guvernanților. Mă întreb dacă în această Săptămâna a Patimilor se poate de iertat minciunile guvernării?”, s-a întrebat Andrian Candu, […] Articolul „Dodon, Chicu și Dumbrăveanu se contrazic”. Candu se întreabă dacă pot fi iertate minciunile, fiind în Săptămâna Patimilor (VIDEO) apare prima dată în Cotidianul.