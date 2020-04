Cum vor sfinți pasca în Noaptea Învierii locuitorii comunei OCOLINA

10:20

În încercarea de a găsi OMUL, Diogene din Sinope umbla ziua în amiaza mare cu o lumânare în mână, pe străzile Atenei. El anunţa prin gestul său simplu şi direct o temă de reflecție de o profunzime de neegalat în filosofie: OMUL. Parafrazând, putem spune că în încercarea de a găsi calea de unire a […] Post-ul Mihai Sălcuțan: „Nu am vrut să am domiciliul acolo, că Basarabia este România, și nu pot să cer să am domiciliul în țara mea” apare prima dată în Observatorul de Nord.