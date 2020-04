Aerul condiţionat ajută la răspândirea noului coronavirus. Cum putem evita acest lucru

19:10

O fostă membră a echipei lui Joe Biden l-a acuzat pe candidatul democrat la alegerile prezidențiale din noiembrie de hărțuire sexuală în urmă cu aproape 30 de ani, în perioada în care Biden era senator. Echipa de campanie a lui Joe Biden a respins acuzațiile, conform Reuters. Tara Reade a lucrat ca șef al echipei lui Joe Biden în perioada decembrie 1992- august 1993, în perioada în care Biden era senator. Aceasta a făcut acuzațiile în interviuri acordate mai multor publicații, printre care New York Times și Washington Post. Conform declarațiilor ei, Joe Biden ar fi împins-o într-un perete și și-ar fi pus mâinile sub cămașa și fusta ei în anul 1993. Echipa de campanie a lui Biden respinge acuzațiile O purtătoare de cuvânt a echipei de campanie a fostului vicepreședinte american a declarat marți că acuzațiile sunt false. „El (Joe Biden, n.red.) crede că femeile au dreptul să fie ascultate- și ascultate cu respect. Asemenea acuzații ar trebui verificate cu atenție de presa independent. Ceea ce este clar privind această acuzație: este falsă. Acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Kate Bedingfield. Tara Reade a depus o plângere la poliție împotriva lui Joe Biden Femeia a depus o plângere la poliția din Washington D.C. săptămâna trecută, conform informațiilor apărute în presă, deși posibilitatea deschiderii unei anchete a expirat. La cererea Reuters, departamentul de poliție a emis un document de o pagină care menționează că „Subiectul 1 a raportat în data de 9 aprilie că Subiectul 2 a hărțuit-o sexual în 1993”. Tara Reade a declarat pentru NBC News că ea este „Subiectul 1” și Joe Biden este „Subiectul 2”. Presupusul act de hărțuire sexuală a fost confirmat pentru mai multe publicații de prieteni și rude ale femeii. Însă, numeroase persoane care lucrau cu ea în acea perioadă nu își amintesc un asemenea incident sau comportament din partea lui Biden. Opt femei l-au acuzat anul trecut pe Biden de comportament inadecvat Tara Reade, în vârstă de 56 de ani, a fost una dintre cele opt femei care au spus în ultimul an că Joe Biden le-a îmbrățișat, sărutat sau atins într-un mod care le-a făcut să se simtă inconfortabil, deși restul nu l-au acuzat de hărțuire sexuală. Ca răspuns la acuzațiile celorlalte femei, Joe Biden a publicat un video în care a promis „să fie mult mai atent” la spațiul personal al altor persoane. Joe Biden va fi contracandidatul lui Trump în alegeri Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, se pregătește să îl înfrunte pe președintele republican Donald Trump în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Donald Trump a fost acuzat de zeci de femei de hărțuire sexuală, dar a respins acuzațiile. Procedura de impeachment împotriva lui Trump și legătura cu Joe Biden Procedura de „impeachment” împotriva lui Trump a fost decisă după ce un „avertizor de integritate” a determinat publicarea conţinutului unei discuţii telefonice între preşedintele american şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski din 25 iulie, în cadrul căreia Trump i-a cerut să îl ancheteze pe Joe Biden, în legătură cu activităţile din Ucraina ale fiului său Hunter Biden, care a fost membru în consiliul de supraveghere al companiei de gaz Burisma. Democraţii l-au acuzat pe Donald Trump de abuz de putere şi au încercat să stabilească dacă acesta a blocat un ajutor militar destinat Ucrainei pentru a face presiuni asupra regimului de la Kiev. Trump s-a declarat victimă a unei vânători de vrăjitoare, susţinând constant că dialogul telefonic a fost „perfect”. Potrivit versiunii lui Trump, o anchetă desfăşurată anterior în Ucraina împotriva companiei Burisma fusese oprită în urma intervenţiilor lui Joe Biden, care ar fi cerut Kievului demiterea procurorului care conducea ancheta, invocând slabelor rezultate ale acelui procuror în lupta împotriva corupţiei.