Ouăle pascale – reguli de vopsire, ce coloranți să utilizezi și pe care să-i eviți

Inițial, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomanda utilizarea măștii de protecție doar în cazul celor bolnavi sau infectați și a persoanelor care au grijă de cineva infectat cu COVID-19. Recent, autoritățile au anunțat că vor pune în discuție subiectul dat, fiind posibilă schimbarea acestor recomandări pe baza noilor evidențe că masca facială ar putea ajuta la stoparea pandemiei noului coronavirus. Astfel, ar fi posibil să fim rugați sau chiar obligați să purtăm cu toții măștile de protecție individuală. Urmăriți în continuare care sunt argumentele specialiștilor și în ce mod ar putea să ne ajute accest atribut al protecției individuale în lupta cu COVID-19. Vom analiza în continuare argumentele pentru purtarea măștii de protecție – fie cea chirurgicală, de tip respirator sau hand-made, din perspectiva a trei aspecte – logica, mecanismul de transmitere și biologia transmiterii virale. I. Logica Desigur, nicio mască – fie cea chirurgicală sau de tipul respiratoarelor nu oferă o protecție de 100%. Dar acest fapt nu înseamnă inutilitate totală a acestora. În plus, odată cu setarea obiectivului de „aplatizare a curbei” celor infectați, și nu de eliminare a virusului, protecția parțială pe care o oferă masca apare într-o lumină diferită. II. Mecanismul de transmitere Transmiterea infecțiiilor respiratorii prin intermediul picăturilor nu este încă pe deplin elucidată. Picăturile pot fi clasificate în două categorii, în funcție de dimensiunea acestora: Picături sub 10 micrometri – acestea sunt aerosolii care pot fi purtați de curenții de aer și pot traversa rapid o încăpere. Măștile de tipul respiratoarelor sunt concepute în mod special pentru lupta cu acești aerosoli, fiind capabile să oprească 95% dintre particulele mai mici de 0,3 micrometri. Picături peste 10 micrometri, care pot ajunge până la 100 micrometri (0,1 milimetri) sau mai mult – acestea sunt „picăturile de pulverizare” care pot ajunge și la o distanță de 2 metri, în funcție de dimensiune, umiditate sau temperatură. Însă, în timpul tusei sau a strănutului, din cauza vitezei mari de expulzare, acestea pot ajunge pe suprafețele situate la 6 m distanță. În acest caz, distanța socială de 1,5 metri poate fi insuficientă, însă masca de protecție individuală îți poate fi de mare folos. Diferența biologică dintre picăturile descrise este următoarea: în alveolele pulmonare – săculeți mici din plămâni în care are loc schimbul de gaze, pot ajunge doar particulele foarte mici – aerosolii. În contrast, picăturile mari rămân suspendate în nas, gât sau căile aeriene superioare – trahee și bronhiile mari, după ce au fost eliminate. Deci, măștile de tip respirator sunt eficiente în filtrarea aerosolilor și stoparea pătrunderii virusului în alveolele pulmonare, pe când măștile chirurgicale sau cele hand-made pot opri picăturile mari de pătrunderea în căile aeriene superioare. Un grup de cercetători olandezi a efectuat un studiu comparativ al gradului de protecție a măștilor chirurgicale simple, a respiratoarelor și a celor hand-made atât pentru propria persoană, cât și pentru cei din jur. Pentru protecția proprie – măștile hand-made au permis „pătrunderea înăuntru” a 33 de particule din mediul înconjurător, cele chirurgicale 25 de particule, iar respiratorul – o singură particulă. Valoarea de referință pentru acest experiment a fost de 100 de particule. Pentru protecția celor din jur – măștile hand-made au permis strecurarea a 90 de particule în mediul înconjurător, cele chirurgicale – 50 de particule, iar respiratoarele – 30. Și în acest caz valoarea de referință a fost de 100 de particule. Acest fapt demonstrează că diferența în utilizarea diferitor măști pentru protecția celor din jur nu este atât de mare, iar cele chirurgicale sau hand-made nu sunt atât de ineficiente. Pentru protecția proprie, măștile chirurgicale sunt capabile să reducă de 4 ori, iar cele hand-made de 3 ori numărul particulelor pătrunse sub mască comparativ cu cele din exteriorul măștii, deci, pot reduce și probabilitatea infectării. La momentul actual nu se cunoaște cu precizie dacă virusul se transmite prin particule mici sau cele mari, din acest motiv nu e cazul să renunțăm la barierele de protecție simple, precum măștile chirurgicale sau cele hand-made. III. Biologia transmiterii virale Iată-l pe cel de al treilea aspect, care a fost neglijat de multe autorități atunci când a s-a anunțat că măștile chirurgicale sunt ineficiente în protejarea de noul coronavirus. Ce ne spune știința despre virusul misterios - reviul ultimelor studii medicale. Pentru a intra în celule și a infecta o persoană, coronavirusul, asemeni oricărui agent patogen, funcționează pe principiul lăcății – în care virusul este cheia, iar celula-gazdă este lăcatul ce urmează a fi descuiat. Intrând în celulă, COVID-19 își utilizează proteina virală „Spike protein S”, care trebuie să se potrivească cu proteina de pe suprafața celulelor gazdă umane, denumită proteina ACE2. Proteina-enzimă ACE2 are funcție protectoare pulmonară și cardiacă și este mai numeroasă la persoanele vârstnice, cele ce suferă de boli pulmonare și cardiace cronice. Prezența acestor proteine în plămâni este foarte mică, aflându-se doar la nivelul alveolelor. Însă, un studiu a demonstrat că acestea pot fi găsite într-un număr mai mare la nivelul nasului intern! Referindu-ne la mecanismul de infectare, COVID-19 poate pătrunde în nas și infecta ușor celulele de la nivelul acestuia, provocând îmbolnăvire. După cum am menționat anterior, acest fapt poate fi realizat prin intermediul picăturilor mari, emise în urma proceselor de tuse sau strănut. Aceste picături pot fi ușor oprite prin orice barieră de protecție – fie masca chirurgicală sau cea hand-made. În acest mod virusul nu va pătrunde în nas și nu va infecta celulele-gazdă, oprind îmbolnăvirea. Astfel, biologia transmiterii virale ne zice clar – evitarea particulelor mari prin utilizarea oricărui tip de mască va opri pătrunderea virusului în nas, pentru că în plămâni oricum nu pot ajunge. Acest tip de protecție poate fi unul dintre cele mai eficiente în protejarea de noul coronavirus. Important de reținut: Utilizarea corectă a măștilor chirurgicale sau a celor hand-made este o metodă ce poate „aplatiza curba” îmbolnăvirilor și poate păstra respiratoarele foarte prețioase pentru lucrătorii medicali. În plus, e bine să nu uităm și de alte metode de protecție împotriva noului coronavirus, precum spălarea frecventă a mânilor și respectarea distanței sociale. Anume în acest mod autoritățile chineze au reușit să aplatizeze curba îmbolnăvirilor și să își redeschidă orașele până nu demult blocate. Sănătate să aveți!