Joe Biden, contracandidatul lui Trump în alegeri, acuzat de hărțuire sexuală

10:00

Până în prezent, în bugetul Republicii Moldova nu a parvenit niciun fel de ajutor financiar din partea partenerilor externi, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Declarația a fost făcută de către președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, din 14 aprilie. Șeful statului a menționat că bani ar putea veni din trei surse: Rusia, Fondul Monetar Internațional (FMI) și Uniunea Europeană. „Până la ziua de astăzi nu a venit în bugetul de stat de la partenerii externi niciun dolar și niciun euro, de nicăieri, cu excepția celor 18 milioane din partea unor agenți economici”, a menționat Igor Dodon. Totuși, șeful statului a precizat că se poartă discuții și negocieri în acest sens, iar „bani reali” ar putea veni în timpul apropiat din 3 surse, prima fiind creditul de 200 de milioane de euro din linia de creditare de 500 de milioane, anunțată anul trecut. „Aceste 200 de milioane au fost incluse în bugetul de stat al Federației Ruse. Joia trecută, la ședința de guvern a Federației Ruse, prin dispoziția primului ministru, s-au dat competențe să fie semnat acordul de între Republica Moldova și Federația Rusă. Din partea Republicii Moldova, acordul va fi semnat de domnul ambasador Negruță. Astăzi au fost coordonate ultimele detalii tehnice și sperăm mâine să fie semnat, ca să fie inclus în rectificarea bugetului, aprobată săptămâna aceasta de guvernul nostru”, a explicat Dodon. Procentul pe care trebuie să îl plătească Republica Moldova este de 2%, anual, în euro, timp de 10 ani. De această dată, Igor Dodon nu a mai spus că banii vor fi investiți în proiecte de infrastructură. „Imediat cum ratificăm acordul, trebuie să fie ratificat de parlament, banii vin în bugetul de stat și îi utilizăm unde dorim. Noi de la început am pus așa condiție: ne dați în buget și noi hotărâm”, a argumentat șeful statului. Cea de-a două sursă de bani ar putea fi de la FMI. „FMI a aprobat un plan de criză pentru diferite guverne. Ședința bordului de directori ai FMI va avea loc vineri, pe 17 aprilie. Conform negocierilor purtate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și FMI, este vorba despre 220 sau 230 de milioane de dolari. Dacă decizia va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni, atunci săptămâna viitoare acești bani ar putea să intre pe contul Ministerului Finanțelor”, a explicat președintele. Cea de-a treia sursă de la care Republica Moldova ar putea obține sprijin financiar este UE. „De la UE real putem obține acum bani în buget 30 de milioane de euro – 10 milioane grant și 20 de milioane credit. Aceștia sunt banii din asistența macrofianciară care se alocă de UE pentru Republica Moldova în baza programului semnat încă 3 ani în urmă și nu au fost dați. Este vorba despre a doua tranșă. Prima tranșă nu a fost oferită guvernului Filip, apoi parțial s-a dat guvernului Maia Sandu, în septembrie 2019, 30 de milioane sau 14 și 14. Tranșa a doua o putem obține dacă îndeplinim 8 condiții pe care le-a pus UE în februarie, în mare parte sunt condiții politice. Avem termen să le îndeplinim până mâine sau poimâne și astăzi am discutat cu doamna Greceanîi, domnul Chicu, colegii de la Ministerul Finanțelor, vedem cum vor reuși, Printre condiții se numără: aprobarea în lectura a 2-a a Legii cu sancțiuni în cazul spălării banilor, agenții economici sunt împotrivă, dar mai discutăm; aprobarea în lectura a 2-a a legii cu privire la ONG; recuperarea miliardului și investigarea banilor pe extern și colaborarea cu cei din țările baltice ca să ne mișcăm mai repede, criteriile GRECO”, a explicat Dodon. Igor Dodon a explicat că suma de 87 de milioane de euro, pe care Comisia Europeană a decis să o ofere Republicii Moldova sub formă de asistență financiară ar putea fi alocată pentru proiecte dedicate societății civile, infrastructurii etc., însă nu prin bugetul de stat.