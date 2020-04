Cum va fi procedura de Sfințire în noaptea Învierii în Hîncești

Se atenționează că în municipiul Hîncești, enoriașii nu au dreptul să vină la sfințire. Agenții economici vor pune în vânzare cozonacii sfințiți. Astfel... The post Cum va fi procedura de Sfințire în noaptea Învierii în Hîncești appeared first on Hîncești 24 Online.

