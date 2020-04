România: președintele Iohannis se opune acordului încheiat de BOR cu Ministerul de Interne pentru noapte de Înviere

06:50

New York-ul rămâne epicentrul pandemiei de coronavirus din Statele Unite iar marți, bilanțul deceselor în oraș a trecut bine de 10 mii, după ce la statistică s-au adăugat 3.700 de cazuri: persoane decedate, se pare ca urmare a Covid-19 dar care nu fuseseră testate.Cu toate acestea, guvernatorul statului New York, Andrew Como și experții săi medicali sunt de părere că s-a trecut de apogeu, motiv pentru care discută, cu guvernatorii statelor vecine o posibilă reluarea treptată și coordonată a activității economice. O alianță similară de state care vor să coopereze în ridicarea restricțiilor s-a format și pe coata de vest a Statelor Uite, începând cu California, statul cel mai populat. Aceste alianțe regionale s-au creat fără sprijinul sau implicarea administrației federale deși președintele Donald Trump susținea la conferința sa de presă de marți că președintele este singurul care poate decide „redeschiderea” țării.„Nu avem un rege Trump, avem un președinte Trump” a replicat guvernatorul statului New York care a reamintit că echilibrul dintre puterea federal și statele componente este unul din pilonii democrației americane.Alianțele regionale ad-hoc acoperă 10 state, care reprezintă aproape 40% din PIB ultimului trimestru al anului trecut.Poziția guvernatorilor a fost indirect susținută de imunologul șef al Casei Albe, Anthony Fauci care a declarant marți seară, într-un interviu cu agenția AP, că ridicarea restricțiilor trebuie făcută treptat, în funcție de situația regional și că data de 1 mai, menționată de administrația Trump ar putea fi „prea optimistă”.Statele Unite au înregistrat un număr record de decese în ultimele 24 de ore: peste 2.200, ceea ce duce totalul la aproape 26 de mii. America are și cel mai mare număr de cazuri confirmate din lume, cu peste 600 de mii.