ATENŢIE: Cum trebuie şoferii să parcheze în zona istorică a Chişinăului

Romanul “Delirium” este scris de Lauren Oliver, autoare a numeroaselor romane pentru tineri și adolescenți, care au fost traduse în mai mult de treizeci de limbi. Este autoarea unui bestseller New York Times intitulat Before I Fall (trad. engleză ,,Înainte să cad”), care a câștigat și Premiul Publishers Weekly Best Book of the Year. Lauren […]