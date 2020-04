6 zodii care sunt mereu în centrul atenției

10:40

Doina Finciuc, PR manager, va deveni pentru prima dată mămică. Astfel, a dezvăluit că e în așteptarea unei fetițe, sarcina decurge bine și că numele a fost ales, însă deocamdată va rămâne secret, informează SHOK.md. „Eu spun cu fermitate că am o sarcină ideală, pe bune așa este! Nu am avut toxicoză, nu am avut […]