„Guvernarea va încerca să folosească alte pârghii pentru a-și impune voința” (Corneliu Ciurea/politics.md)

20:50

Statul american New York, cel mai grav lovit de pandemia de coronavirus, a înregistrat marți 778 de decese de COVID-19 în ultimele 24 de ore, în urcare față de cele 671 înregistrate luni. Numărul total de decese de până marți ajunsese astfel la 10.834. Vorbind la o conferință de presă, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a mai spus că internările în spital din cauza pandemiei au scăzut, iar epidemia pare să se „plafoneze”, dar a avertizat că orice relaxare a măsurilor restrictive riscă să anuleze progresele făcute. Ceva mai devreme, marți, Cuomo pusese sub semnul întrebării, într-o emisiune televizată, declarația președintelui american Donald Trump că numai el, ca șeful executivului, are dreptul de a decide când să „redeschidă” economia după pauza provocată de pandemie. „Nu avem rege, avem președinte”, a spus Cuomo la NBC, reacționând la declarația lui Trump de luni că „dacă ești președintele Statelor Unite, ai autoritate totală”.