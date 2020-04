Dodon recidivează în moldovenism și vrea să mute parada de 9 mai în ziua „eliberării Moldovei”

11:50

Uniunea Europeană a aprobat oferirea unui grant în mărime de 87 milioane euro pentru R. Moldova. Fondurile vor fi direcționate pentru administrarea situației epidemiologice și depășirea consecințelor epidemiei. Anunțul a fost făcut pe 10 aprilie 2020, după ce Ion Chicu, premierul de la Chișinău, a avut o întâlnire cu E.S. Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Cei doi oficiali au vorbit despre evoluția situației epidemiologice în R. Moldova, acțiunile întreprinse pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19 și despre problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate în contextul epidemiei. Amintim că în ciuda faptului că Uniunea Europeană a aprobat oferirea unui grant în mărime de 87 milioane euro pentru R. Moldova, Igor Dodon a declarat în aceeași zi că „ajutor real și concret” pentru R. Moldova în contextul crizei provocate de noul coronavirus a fost oferit doar de Federația Rusă, China, Elveția, Turcia și SUA. „Declarații cu promisiuni am auzit foarte multe, dar ajutor real am primit din China, Federația Rusă, Elveția, Turcia, care urmează să trimită ajutor umanitar. SUA a acordat un lot de calculatoare Centrului de triaj de la „Moldexpo”. Aceste țări au venit cu un ajutor umanitar concret”, a menționat șeful statului. Igor Dodon a mai spus că R. Moldova are promisiunea din partea autorităților din România privind importul unor medicamente. La fel și Ucraina oferă coridor verde pentru ca cetățenii R. Moldova să ajungă acasă. Președintele pro-rus de la Chișinău a mai subliniat că Uniunea Europeană nu ar fi acordat niciun ajutor R. Moldova în contextul crizei provocate de noul coronavirus. Tot vineri, premierul Ion Chicu l-a contrazis pe Dodon și a declarat UE oferă un sprijin generos R. Moldova printr-un program pe termen mediu și lung menit să diminueze efectele pandemiei. Totodată, șeful Guvernului de la Chișinău a ținut să precizeze, în mod special, suportul și cooperarea pe care R. Moldova o are cu România. „Eu am văzut, au apărut în presă unele informații despre dificultăți în livrarea medicamentelor din România în R.Moldova. Eu vreau să vă asigur că noi avem un dialog foarte bun și o cooperare foarte bună cu autoritățile din România în privința autorizării livrării medicamentelor. Deci, noi primim aceste medicamente și vă rog să nu considerăm drept serioase informațiile care apar precum că sunt careva blocaje pe această dimensiune”, a declarat Chicu, mulțumind României pentru decizia de a autoriza livrarea medicamentelor către R. Moldova. Menționăm că în presa rusă a apărut o declarație a consilierului municipal din partea PSRM, Aleksandr Odințov, care acuză România că ar bloca transportarea medicamentelor în R. Moldova. Articolul UE, alături de Republica Moldova: 87 de milioane de euro pentru combaterea crizei COVID-19 apare prima dată în InfoPrut.