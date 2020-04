Cum comentează șeful statului propunerea Mitropoliei Moldovei de a sfinți cozonacul de Paște în curtea bisericii, cu respectarea unor reguli stricte

15:40

Președintele Curții Consituționale susține un briefing de presă. „Am fost seara contactat de președintele Igor Dodon, care ,m-a întrebat care sunt consecințele juridice ale acestei decizii. Am perceput acest apel ca o necesitate a șefului statului de a fi informat din prima sursă. Am explicat că până la examinarea legii în fond legea este suspendată. Am spus că examinarea tuturor sesizărilor pe același subiect este programată pentru data de 13 aprilie. Alte discuții referitor la cine și cum au votat, de ce, nu au avut loc”, a explicat Vladimir Țurcan.