S-a catapultat din greșeală dintr-un avion de vânătoare. Ce a pățit un francez de 64 de ani

08:00

Un tricou al jucătorului spaniol de tenis Rafael Nadal a fost vândut la licitaţie pentru 20.500 de euro. Tricoul de culoare galbenă scos la licitaţie a fost purtat de Nadal la turneul de la Ronald Garros din 2019. Suma strânsă va fi donată pentru a susţine lupta împotriva coronavirusului. Nadal's Roland Garros 2019 winning shirt was auctioned for 20.5k euros, another good help to fight the coronavirus. The second most valuable item in that auction 'paid' less than half that money (around 6k) pic.twitter.com/6JGKvUQw3H— José Morgado (@josemorgado) April 12, 2020