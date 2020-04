Sfaturile psihologului Carolina Trigub. Cum salvăm cuplurile în plină pandemie?

Statul acasă ar putea afecta multe cupluri care s-au pomenit în situația de a petrece non-stop timpul împreună în condiții de izolare. De această părere sunt mai mulți psihologi, care bat alarma și îndeamnă lumea la calm.Călărășeanca Carolina Trigub, psiholog, a fost de acord să ne răspundă la un șir de întrebări legate de depășirea situației critice în care s-a pomenit societatea în ultimele luni.Statisticile din China arată că numărul divorțurilor a crescut considerabil ca urmare a declanșării pandemiei de Coronavirus. Ne putem aștepta și noi la ceva asemănător?Într-adevăr devine vizibil că tot mai mulți soți, pomenindu-se în situația de a petrece tot mai mult timp împreună, și-au dat seama că nu le mai place atât de mult de partenerul de viață. Pănă nu de mult lumea era prinsă toată ziua pe la serviciu, aveau un program încărcat, iar acum s-au pomenit brusc izolați în casă. Dacă până acum mai treceau cu vederea unele realități, se consolau cu faptul că trebuie să se întâlnească mai mult seara și în week-enduri, acum lucrurile au luat o altă întorsătură. Lucrurile se amplifică în condițiile în care unii și-au pierdut locul de muncă, alții se află în șomaj tehnic, iar presiunea financiară îi face să cedeze nervos. Dacă unul dintre soți mai aduce zilnic în discuție faptul că partenerul nu e bun de nimic, că nu aduce bani în casă și că ar trebui să întreprindă ceva, este evident că tensiunile ating cote maxime. Eu cred că deocamdată oamenii mai au unele rezerve, atât financiare, cât și în ceea ce privește atitudinea tolerantă. Dar în maxim trei luni de izolare, mulți vor claca și vor avea nevoie de ajutor din partea specialiștilor, pentru că studiile arată că efectele de lungă durată ale stresului survin după 3-6 luni de la declanșare.Cum salvăm totuși cuplurile?Acum a venit timpul când mulți dintre cei care lucrau și se plângeau cât de prinși sunt la muncă, o să conștientizeze că de fapt serviciul a fost salvarea căsniciei lor. Și e sigur că vor avea de suferit în speță familiile unde de fapt existau probleme, însă acestea au fost cumva camuflate mai mult timp. Deci anume problemele de comunicare în cuplu ies în evidență în această perioadă. Există și riscul de apariție a cazurilor de violență în familie, dar și unele probleme legate de comunicarea cu propriii copii. Cu alte cuvinte, se iscă un cerc vicios în aceste cupluri, mai ales în cazul celor care trăies la bloc și nu au surse alternative de ași petrece ziua în altă ambianță decât între cei câțiva pereți ai unui apartament.Pentru a face față stresului în casă le-aș recomanda tuturor să reducă în primul rând sursele de stres - e destul să vă interesați în mod moderat despre felul în care progresează situația și să nu transformăm asta în obsesie și la fiecare 5 minute să verificăm informațiile din toate sursele, fiindcă interesul exagerat este unul care menține anxietatea. Ar fi bine ca lumea să se documenteze din surse de încredere, chiar și o dată pe zi ar fi suficient. Să utilizăm deci această perioadă inclusiv pentru activități care țin de sănătatea noastră mintală, să medităm, să citim, să facem activități plăcute pentru noi și activități care ne ies bine, să evităm să fim singuri, să comunicăm mai mult cu apropiații.Ce este de fapt stresul și care sunt principalele semne ale acestuia asupra noastră?Stresul este de fapt o reacție a organismului la o anumită situație pe care omul o percepe ca pe o posibilă amenințare. În organism se declanșează o reacție chimică ce are menirea de a pregăti pentru acțiunea de a-l apăra de amenințarea respectivă. Pe termen scurt stresul poate avea și un efect benefic, pe termen lung însă, mai ales în condițiile în care persoana nu are certitudinea că problema va fi soluționată într-un timp rezonabil, atunci intervin anumite probleme. E valabil și în cazul de față, când nimeni deocamdată nu ne dă un termen despre cât ar putea dura izolarea în case. Omul tinde să transforme aceste reacții emoționale în emoții negative. Acestea, neeliberate în termen, țin organismul sub tensiune timp îndelungat, acesta își consumă resursele energetice și, inevitabil, apare oboseala, starea de apatie etc. În rezultat se pot declanșa chiar și anumite boli: boli cardio-vasculare, boli mintale, astm, erupții cutanate, tulburări digestive etc. Există semnele ale stresului la nivel emoțional: persoana este foarte iritată, agitată, trece foarte ușor de la râs la plâns, se impatientează, trăiește o panică exagerată, nu se poate relaxa, este permanent încordată, scade auto-aprecierea, intră în depresie, se izolează în sine, evită să întâlnească alte persoane. Totodată putem vorbi și de unele semne la nivel fizic: oboseală, stomac iritabil, dureri musculare, dureri în piept, palpitații ale inimii, insomnie. Respectiv sistemul imunitar este afectat, iar ca urmare apar răceli și infecții repetate. Mulți confundă în această perioadă aceste tulburări cu simptomele temutului virus COVID-19.Ne poți da și câteva sfaturi pentru a combate problemele declanșate de stres?-În primul rând e nevoie de multă mișcare de tip cardio: alergare, pedalare, mers pe jos, lucru prin grădină, plimbări în natură, sunt binvenite exercițiile de yoga, dar și exercițiile simple de respirație pe care le putem face scoțând capul pe fereastră pentru 5 minute. În plus, e binevenită multă odihnă, cele 7-8 ore de somn fac bine tuturor. Persoanele ar trebui să revină la hobby-urile care le-au făcut bine anterior, la activități distractive. Atunci când zic activități distractive, elimin totalmente jocurile la calculator sau cele pe telefon. Acestea la început relaxează, însă dependența ulterioară aduce cu sine reacții negative. Pe perioada asta critică ar fi recomandat să excludem din uz toate gadget-urile, atât copiii, cât și maturii.Tot mai mult se vorbește despre faptul că obezitatea va căpăta amploare ca urmare a pandemiei. Să fe adevărat?Cu siguranță că vom vedea și acest efect al stresului. Când organismul nostru se apără de stres, apar două opținuni: fie fuge de acesta, fie luptă cu el, aceasta din urmă întâmplându-se prin acumularea grăsimii. Din păcate, multă lume după ce va ieși afară își va da seama că s-a îngrășat foarte mult. Și asta nu va fi efectul lipsei de mișcare, unii oameni chiar s-ar putea să mănânce mai puțin decât o fac de obicei. Acesta va fi de fapt rezultatul faptului că organismul absoarbe doar grăsimile. Cei mai atenți ar trebui să fie în această perioadă oamenii care au avut și până acum probleme cu alimentația, și au fost nevoiți să țină cont de ceea ce consumă pentru a se menține în formă. Ar fi bine să ne facem cu toții un regim sănătos, mai ales că stăm acasă și nu mai avem celebra scuză că nu reușim să luăm masa la ore fixe.Când vorbim despre suport din partea specialiștilor, ce le putem recomanda persoanelor ce se confruntă cu stresul? Unde pot găsi sprijin?Eu personal sunt dispusă să ofer sprijin oricui are nevoie. Cu toții mă pot găsi pe profilul meu de facebook - Karolina Trigub. Tototdată, vă îndemn să accesați o listă a psihologilor voluntari, unde mă regăsesc și eu, care s-au unit să ofere suport moldovenilor aflați în situații dificile. Împreună vom putea combate consecințele pe termen lung – stresul post-traumatic. Sunt convinsă că peste ceva timp, când mulți dintre noi nu vor mai avea bani, cei care au revenit de peste hotare își vor epuiza economiile, vom avea mult de lucru, pentru că efecte vor fi cu siguranță. Poate că unii ar avea nevoie deja de serviciul psihologic, însă situația nu le permite să ne apeleze. Să nu lăsăm totuși carantina să ne copleșească și să contactăm un psiholog.Vedeți mai jos Registrul voluntarilor la care puteți apela după ajutor.REGISTRUL VOLUNTARILOR

