Un tânăr din Grigoriopol, plasat în arest după ce a încălcat regimul de autoizolare

Pe parcursul zilei de astăzi, 12 aprilie, au fost confirmate alte 102 de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, toate fiind cu transmitere locală. Cele mai multe s-au înregistrat în Chișinău, Regiunea Transnistreană și Glodeni. Premierul Ion Chicu consideră că Moldova este la o etapă de stabilizare a...