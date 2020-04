Pentru ce este bun untul pământului? Beneficii și proprietăți

07:00

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput.Nu are sens sa ne opunem autoritatilor ce par a detine toate cartile bune din joc; ar fi chiar prosteste sa o facem, oricare ar fi autoritatea din viata noastra. Daca suntem sub presiunea de a face lucruri ce nu ne plac, in loc sa sarim sau sa bodoganim, este mai intelept sa incercam sa punem intrebari in plus, sa ne luam timp ca sa contactam oamenii implicati, sa dam dovada de cooperare. Din fericire, structurata Luna in Capricon de azi creaza aspecte de sustinere cu Neptun si Pluto azi, deci vom face progres daca ne tinem de treaba si nu ne aruncam in conflicte inutile.