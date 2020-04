În orașul Glodeni va fi instituit regim de carantină începând cu data de 14 aprilie

04:00

O femeie din statul american Carolina de Nord spune că a fost infectată cu coronavirus, deși nu a mai ieșit din casă de trei săptămâni, potrivit New York Post. Rachel Brummert, care suferă de o boală autoimună, a fost diagnosticată joi cu Covid-19. Din cauza problemelor de sănătate, femeia nu a mai ieșit din casă de trei săptămâni și s-a izolat inclusiv de soțul ei, care locuiește într-o cameră separată. „Nu am fost niciodată atât de bolnavă și nu mi-a fost niciodată atât de frică. Sunt îngrozită”, a declarat ea. Femeia suspectează că a luat virusul de la o femeie care i-a livrat cumpărăturile acasă. Deși i-a lăsat pachetul în fața ușii și nu a intrat în contact cu ea, Rachel crede că a fost infectată după ce a atins plasa de cumpărături fără mănuși. „Credeam că am făcut totul corect. Abia am avut vreun contact. Nici nu am atins-o”, a spus Rachel. Femeia a dezvoltat multe dintre simptomele Covid-19 - febră, tuse, pierderea mirosului, oboseală, dureri de cap și dificultate la respirație. În afară de femeia care i-a livrat cumpărăturile, Rachel a mai avut contact doar cu o farmacistă, în urmă cu trei săptămâni, atunci când a ieșit ultima dată din casă.