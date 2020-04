3 recomandări cinefile de la Oana

18:30

PE SCURT Tiraspolul a instituit din nou puncte de control ilegal și abuziv, sub pretextul stării de urgență instituită în regiunea separatistă încă de la mijlocul lunii martie. Astfel, mulți medici și farmaciști erau și sunt împiedicați să ajungă la locurile lor de muncă. În același timp, așa-zisa armată transnistreană continuă pregătirea militară. Transnistria înregistrează […]