Iurii Gagarin revine la Chișinău

15:50

Un grup de voluntari din Republica Moldova, experți în IT, au dezvoltat o aplicație online destinată îngrijirii sănătății oamenilor, prin monitorizarea potențialelor simptome de îmbolnăvire. Chatbot-ul Medcast îndeplinește câteva funcții în regim de telemedicină, contribuind la diminuarea cazurilor de infectări cu coronavirus, scrie TVR Moldova. Aplicația conţine informaţii utile despre carantină, sfaturi despre îngrijirea personală şi a spaţiilor locative şi, totodată, le oferă posibilitatea utilizatorilor să-şi anunţe medicul de familie, în cazul în care suspectează că au simptomele specifice COVID-19. Aplicaţia online a fost elaborată de un grup de lucru din care au făcut parte 9 specialişti IT, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, medici, profesori de la catedrele medicale ale universităţilor de profil. De asemenea, chatbot-ul a fost dezvoltat şi cu sprijinul Proiectului TEKWILL. Directorul Tekwill, Ana Chirița, a declarat că scopul proiectului este de a căuta modalități de diminuare a problemelor cu ajutorul tehnologiilor informaționale. „După ce am participat la organizarea hackathonului online „Hack the virus”, la care au fost implicaţi şi reprezentanţi ai sectorului medical, am înţeles că cele mai potrivite soluţii sunt cele pentru prevenire şi pre-diagnostic. Astfel, după hackathon o echipă de dezvoltatori a început lucru la acest produs, după ce au avut loc mai multe întrevederi cu reprezentanţii sectorului de sănătate, iar împreună cu ei au elaborat anume acest format de chatbot - cel mai potrivit la necesităţile populaţie. În acest sens, Proiectul TEKWILL va continua să încurajeze antreprenorii să creeze soluţii tehnice potrivite, utilizând tehnologiile informaţionale de ultimă generaţie”, a subliniat aceasta. Chatbot-ul Medcast are scopul de a-i ajuta pe utilizatori să-şi facă un pre-diagnostic, să-şi monitorizeze simptomele în cazul în care se află în regim de monitorizare, cu raportarea datelor către medicul de familie şi totodată, să afle detaliile necesare pentru urmarea regulilor impuse pe perioadă stării de urgenţe şi a carantinei. Chatbot-ul Medcat este disponibil pentru aplicaţiile Viber şi Telegram, iar în scurt timp, acesta va putea fi utilizat şi pe Facebook. Soluţia IT este funcţională şi pentru reprezentanţii sistemului de sănătate, care după ce se înregistrează online cu statul de medic, pot să obţină informaţii de la pacienţii aflaţi în regim de monitorizare şi pot descărca rapoartele despre starea lor de sănătate. Articolul Republica Moldova: Aplicație online pentru diagnosticarea COVID-19 apare prima dată în InfoPrut.