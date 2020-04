Vor să lanseze o bibliotecă digitală

20:00

Poliţişti în uniforme, echipaţi cu măşti şi mănuşi, au cântat duminică într-un cartier din capitala statului Panama pentru a ridica moralul locuitorilor aflaţi în izolare. Sub privirile locuitorilor încântaţi, care au ieşit la balcoanele unei mari clădiri rezidenţiale, poliţiştii au interpretat timp de 20 de minute mai multe melodii, printre care şi "We are the champions", a formaţiei britanice Queen.