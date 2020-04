Vacanța bugetarilor extinsă cu încă o săptămână

00:10

In plină pandemie, La 12 aprilie, în Seara de Florii, după o zi de beție, doi prieteni de 19 ani din satul Găvănoasa, Cahul, s-au luat la cearta. După un schimb de replici, scandalul a degenerat si in scurt timp, gazda ( a.n. 2001) a luat un cuțit și l-a înfipt in gîtul și regiunea […]