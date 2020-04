LIVE | Declarații după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19

12:50

Un antreprenor vietnamez din oraşul Ho Şi Min a inventat un automat care oferă gratuit orez persoanelor rămase fără loc de muncă ca urmare a restricţiilor impuse în întreaga ţară în încercarea de a opri răspândirea noului coronavirus, informează Reuters luni, potrivit agerpres. Vietnamul a raportat până în prezent 262 de cazuri de COVID-19 şi niciun deces, însă în urma unui program de distanţare socială de 15 zile, început pe 31 martie, numeroase întreprinderi mici au fost închise, iar mii de oameni au fost concediaţi temporar de la locul de muncă. Wishing to help the poor, sell lottery tickets to have a warm meal, Mr. Hoang Tuan Anh, from Tan Phu District, took advantage of the available materials from the company to invent a rice ATM. Vietnam Government likes Mafia but vietnamese people are wonderful. pic.twitter.com/Nham8wbocX— Linh (@Linh77008165) April 12, 2020 „Acest ATM cu orez a fost util. Cu această pungă de orez, putem avea destul pentru o zi”, a povestit Nguyen Thi Ly, o mamă cu trei copii în vârstă de 34 de ani, al cărei soţ şi-a pierdut serviciul. Aparatul distribuie câte un pachet de orez de 1,5 kg, dintr-un mic siloz, celor aflaţi la coadă, mulţi dintre aceştia vânzători stradali, persoane care făceau menajul sau îşi câştigau traiul din vânzarea de bilete de loterie. Hoang Tuan Anh, omul de afaceri aflat în spatele acestei idei caritabile, donase iniţial mai multe sonerii „inteligente” spitalelor din Ho Şi Min înainte de a-şi orienta expertiza tehnologică spre distribuirea de alimente. „ATM-uri cu orez” similare au fost înfiinţate şi în alte oraşe mari din Vietnam precum Hanoi, Hue şi Da Nang, potrivit presei de stat.