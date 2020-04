Cinci cărți de călătorie inedite pentru citit în izolare

12:10

Aproape 800 de cadavre au fost adunate din locuinţe din Guayaquil, capitala economică a Ecuadorului, unde serviciile sanitare şi funerare sunt suprasolicitate de pandemia de COVID-19, a anunţat duminică Jorge Wated, oficialitate ecuadoriană care conduce o forţă specială formată din poliţişti şi militari, informează AFP, potrivit agerpres. Aceste sute de cadavre au fost scoase din locuinţe de forţe speciale formate din poliţişti şi militari şi înfiinţate de guvern în faţa haosului provocat de pandemie în Guayaquil, mare port situat pe coasta Pacificului. GUYAQUIL, ECUADOR: Here is what Guayaquil, #Ecuador looks like right now. Local authorities told us they're getting up to 200 calls a day to pick up bodies. They can't keep up and dead loved ones are being left in houses, cars, the streets. ⁣⁣⁣⁣#COVID19Ecuador #coronavirus pic.twitter.com/ZdpRw4HAoW— Coronavirus - #COVID19 America (@COVID19America) April 11, 2020 „Numărul (de trupuri neînsufleţite) pe care le-am adunat din locuinţe cu ajutorul forţelor speciale a depăşit 700”, a declarat Jorge Wated, în timpul unei conferinţe de presă online din Guayaquil. Puţin mai târziu, Wated a notat pe contul său de Twitter că numărul de cadavre adunate de aceste forţe din locuinţe este de 771, la care se adaugă cele 631 de trupuri care se află în spitale, ale căror morgi sunt pline. Video from Guayaquil, Ecuador. Bodies from #Covid19 victims littering the streets and overflowing cemeteries. pic.twitter.com/gXBiJDnVKI— Anonymous (@YourAnonCentral) April 11, 2020 Wated nu a specificat cauzele pentru care cele circa 1.400 de decese au survenit în timpul stării de urgenţă sanitare decretată la Guayaquil din cauza pandemiei. Potrivit celui mai recent bilanţ naţional, Ecuadorul a înregistrat circa 7.500 de contaminări, dintre care 333 de decese, după ce prezenţa virusului pe teritoriul său a fost anunţată la 29 februarie. ?? #Ecuador: The chaotic and sad situation that the city of #Guayaquil is experiencing due to #COVID19 outbreak . Nearly 800 corpses recovered from the inhabitants of Guayaquil.#coronavirus #Covid_19 #GuayaquilSinCovid19pic.twitter.com/7jzfptjTKE— ISCResearch (@ISCResearch) April 13, 2020 Provincia Guayas numără 72% dintre cazuri, iar în Guayaquil, capitala sa, se înregistrează circa 4.000 de bolnavi de COVID-19. Forţele speciale formate din poliţişti şi militari au început în urmă cu trei săptămâni să scoată cadavre din locuinţe, după prăbuşirea serviciilor mortuare în Guayaquil, care a dus la enorme întârzieri în ceea ce priveşte înhumările, în condiţiile în care o interdicţie de circulaţie de 15 ore pe zi este în vigoare pe teritoriul întregii ţări. Confruntaţi cu această situaţie, locuitorii au difuzat pe reţelele sociale înregistrări video cu cadavre abandonate pe străzi şi apeluri de salvare ale familiilor care doreau să-şi îngroape morţii. Guvernul ecuadorian şi-a asumat sarcina înhumărilor, în faţa imposibilităţii rudelor de a face acest lucru, din diverse motive, inclusiv financiare. Preşedintele ecuadorian Lenin Moreno a anunţat duminică pe contul său de Twitter că a decis să-şi reducă la jumătate salariul său şi pe cel al altor funcţionari de stat în faţa crizei economice provocate în Ecuador de pandemie şi de prăbuşirea preţurilor internaţionale la petrol.