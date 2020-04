Un bărbat din Chișinău s-a aruncat în gol de la etajul 10

09:50

A fost realizat primul film despre coronavirus şi urmează să apară până la sfârşitul lunii. Se numeşte „Corona: frica este un virus, leacul e speranţa” şi a fost realizat de un regizor canadian, scrie Digi24.ro. Întreaga acţiune se desfăşoară într-un lift. Când o femeie din China începe să tuşească, se declanşează panica. Liftul se blochează şi lumina se stinge. „Ideea mi-a venit la începutul lunii ianuarie, când încă mai era cunoscut drept „virusul din China” sau virusul din Wuhan. Nu ştiam că va căpăta asemenea amploare. Am făcut filmul… Am terminat la mijlocul lui februarie. De Ziua Îndrăgostiţilor am avut […]