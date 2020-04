Care este starea de sănătate a pacienților cu COVID-19 internați la Institutul de Medicină Urgentă

17:30

Buletinele de știri sportive din ultimele luni continuă să aducă dezamăgire suporterilor din întreaga lume. Sute de campionate, calificări, turnee și jocuri devin anulate sau amânate din cauza noului tip de coronavirus. Pandemia nu cruță nici evenimentele locale, nici pe cele de talie mondială, care adună an de an milioane de spectatori. Am analizat efectele pe care le are pandemia actuală asupra sportului. Articolul (foto, grafic) Explicație #diez. Ce se întâmplă în lumea sportului după amânarea celor mai importante evenimente apare prima dată în #diez.