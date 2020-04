Prognoza meteo pentru 13 aprilie: Vreme bună pentru bronzat... acasă

04:30

Dietele populare de pierdere în greutate își pierd eficacitatea după un an, rezultă dintr-un raport al unui grup de oameni de știință din SUA, China și Canada, publicat pe portalul The BMJ. Experții au analizat 121 de studii științifice care au implicat 21 942 de pacienți care au respectat 14 cele mai populare diete (Atkins, Ornish, Zona, Mediteraneană, DASH-dieta etc.). Programele, la rîndul lor,