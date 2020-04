R.Moldova: polemică în jurul echipamentului de protecție pentru personalul medical

10:40

Profesorul Vladimir Tismăneanu și-a cerut scuze sâmbătă seară pentru postarea făcută în urmă cu o zi, cu privire la care Asztalos Csaba, președintele CNCD, a anunțat deja că „în situația puțin probabilă” în care Consiliul nu va primi nicio plângere în cursul zilei de luni, CNCD va iniția procedura de autosesizare.Postarea integrală a profesorului Vladimir Tismăneanu:„După ce am petrecut ore reflectând, aș dori să-mi cer scuze finale pentru meme-ul rasist, nepotrivit și cel mai important, dureros pe care l-am postat ieri. Deși nu m-am gândit profund la implicațiile rasiste în acest moment, ar fi trebuit. Imediat ce mi-am dat seama că am șters (în câteva minute). Nu este o scuză că nu trăiesc în România, ar fi trebuit să fac mai multe cercetări și să recunosc că acest lucru nu a fost amuzant, mai ales înainte de a distribui pe un forum public. Nu există nicio scuză. Mă voi descurca mai bine pe viitor, voi învăța din asta. Știu că unii pot să nu accepte scuzele astea sau să creadă ce spun și asta e dreptul lor. Știu că nu există cuvinte magice pentru a repara durerea pe care am provocat-o. Acestea fiind spuse, sunt deschis să lucrez cu cei care activează în comunitatea romilor despre cum să combatem ura, intoleranța și bigotismul. De asemenea, înțeleg că nu mi se datorează nimic din toate astea. Așa cum am spus, voi învăța din această greșeală și sper că reacția a arătat și altora că genul ăsta de glume nu sunt amuzante și dureroase pentru mulți. Pentru mine, intenționez să continui să petrec Paștele reflectând. Luni, revin la activitățile mele obișnuite. Mulțumesc celor care au scris pentru a-mi apăra reputația cât și celor care au fost critici cu bună credință.”Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării, a anunțat sâmbătă că „în situația puțin probabilă în care nu primim plângeri în cursul zilei de luni, CNCD va iniția procedura de autosesizare în cazul Vladimir Tismăneanu”.De asemenea, președintele CNCD a anunțat că va trimite „speța la Universitatea Maryland din Statele Unite, unde dl. Tismăneanu este profesor”, pentru a-i cere „Universității Maryland să se pronunțe asupra mesajului postat de cadrul său didactic, în raport cu principiile de etică și nediscriminare pe care le aplică în cultura lor organizațională, academică.”​Vineri, profesorul Tismăneanu a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care a preluat o imagine cu niște ciori pe un gard pe care era inserată mențiunea „Aeroportul Țăndărei/Toate zborurile sunt anulate” și cu comentariul politologului „Super tare, mulțumesc Denisa Comănescu”.Ulterior, postarea a fost ștearsă, iar politologul a scris că a primit poza pe messenger care „se voia haioasă”.„Nu-i deșlusisem implicațiile rasiste. Nu trăiesc în Romania, nu cunosc o mulțime de detalii”, a scris acesta, citat de Hotnews.ro.„Am sters-o imediat. Pagina mea este opusă oricăror forme de rasism, xenofobie, intoleranță, excluziune. Învățătură de minte pentru mine. Poate și pentru alții”, a scris Vladimir Tismăneanu pe o altă postare. Și pe aceasta a șters-o ulterior.Și Institutul Elie Wiesel a reacționat:„Aseară în mediul online. Rasism în elita culturii!Astăzi, cetățenii României așteaptă de la Denisa Comănescu (Raftul Denisei) și Vladimir Tismăneanu (University of Maryland), cel puțin, SCUZELE Dvs!”, a scris institutul pe pagina sa de Facebook.​