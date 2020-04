LIVE TEXT / 165 de persoane infectate cu COVID-19 sunt în stare gravă

17:40

PE SCURT Ședința de astăzi a Parlamentului nu a avut loc din lipsă de cvorum. Asta pentru că deputații socialiști, cei democrați și cei din Partidul ȘOR nu s-au prezentat la ședință. În sala forului legislativ au fost prezenți doar 39 de deputați din fracțiunile Platforma DA, PAS și grupul Pro-Moldova. Aceasta în condițiile în […]