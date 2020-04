Consumul de alcool la volan este un sport național! Bem – fugim, bem, ne răsturnăm – fugim.

16:00

După ce au avut parte din un mare succes cu edițiile speciale Sprint și Super Sprint, cei de la Caterham au decis să scoată pe piață noul Super Seven 1600. Britanicii au folosit la baza noului sportcar versiunea Seven 270, unde au adăugat motorul Ford Sigma de 1.6 litri volum și 137 de cai putere.