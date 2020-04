Reacția Centrului de Asistență Urgentă cu privire la echiparea medicilor de pe ambulanță

21:10

„Ieri am comentat pe pagina fostei ministre de sănătate, Ala Nemerenco. Azi am fost ștearsă din lista ei de prieteni și mi s-a luat chiar dreptul să comentez mai departe. Credeam ca opoziția este deschisă şi transparentă şi acceptă critică constructivă nu doar laudă. Trist”, scrie Viorica Antonov, într-o postare pe Facebook.Anterior, şi Igor Kolozaev, moldovean stabilit în Canada, a condamnat intoleranţa fruntaşilor PAS. “Voi spuneţi că susţineţi democraţia? Eu locuiesc de mulţi ani în Occident, dar nu prea am văzut aşa democraţie ca la voi, atunci când, de exemplu, doi dintre fruntaşii voştri îmi şterg mesajele, mă blochează sau mă şterg din lista de prieteni, doar din motiv ca eu îi critic. Aşa voi susţineţi libertatea cuvântului în Republica Moldova? Sau voi vreţi doar să fiţi lăudaţi?”, se întreba Igor Kolozaev, într-o postare pe Facebook.